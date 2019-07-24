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РИА Новости

МЧС усилит группировки специалистов для тушения природных пожаров

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Павел ЛьвовЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МЧС РФ усиливает группировку специалистов и техники в трех регионах России для тушения природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На тушении природных пожаров задействованы более одной тысячи человек и 130 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основные усилия сосредоточены на тушении пожаров в Якутии, Иркутской области и в Красноярском крае.
"На данный момент из 350 очагов локализовано 40 очагов горения", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что проводится планомерное наращивание группировки сил и средств в целях недопущения распространения огня на населенные пункты. В отдельных регионах уже введен режим чрезвычайной ситуации.
"Прямой угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, но во избежание возможного перехода огня основные силы работают по кромкам пожаров, прокладывается минерализованная полоса, ведется постоянное подкарауливание территории", - отметил представитель министерства.
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