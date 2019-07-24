МЧС усилит группировки специалистов для тушения природных пожаров

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МЧС РФ усиливает группировку специалистов и техники в трех регионах России для тушения природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"На тушении природных пожаров задействованы более одной тысячи человек и 130 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основные усилия сосредоточены на тушении пожаров в Якутии, Иркутской области и в Красноярском крае.

"На данный момент из 350 очагов локализовано 40 очагов горения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проводится планомерное наращивание группировки сил и средств в целях недопущения распространения огня на населенные пункты. В отдельных регионах уже введен режим чрезвычайной ситуации.