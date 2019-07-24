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РИА Новости

Мюллер не нашел достаточных оснований обвинить Трампа в "сговоре" с Россией

Вчера, 16:16
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© AP Photo / Charles DharapakЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер
Экс-глава ФБР Роберт Мюллер
© AP Photo / Charles Dharapak
Экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что не нашел достаточных оснований обвинить Дональда Трампа в "сговоре" с РФ.
"Мы не нашли достаточных свидетельств вины", - сказал Мюллер, выступая в конгрессе. Он подтвердил, что доклад не был "оправданием" Трампа, как заявил президент.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Вчера, 15:53
Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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