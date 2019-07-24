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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская область намерена расширить сотрудничество с Турцией

Вчера, 16:15
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 24 июл – РИА Новости. Ивановская область намерена расширить направления сотрудничества с Турцией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обсуждение совместных планов состоялось в ходе второго заседания рабочей группы по торговле, инвестициям и межрегиональному сотрудничеству смешанной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы предложили нашим партнерам рассмотреть возможность локализации производств турецких компаний – предприятий легкой промышленности, оборудования - на территории Ивановской области, в том числе в зонах с льготным режимом налогообложения - в ТОСЭР "Наволоки", ТОСЭР "Южа", а в также индустриальных парках с инфраструктурой для размещения текстильных производств", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилы Дмитриевой, представлявшей регион на переговорах.

Кроме того, турецкая сторона получила приглашение принять участие во Всероссийском форуме легкой промышленности, который пройдет в регионе в ноябре текущего года.
Турция является одним из ключевых торговых партнеров Ивановской области, в 2018 году внешнеторговый оборот региона с этой страной почти 26 миллионов долларов (3,6% от всего товарооборота Ивановской области). В Ивановской области успешно работают промышленные предприятия с участием турецкого капитала: "Миртекс" в Фурманове, "Дилан-Текстиль" и "Райтекс" - в Родниках.
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В пресс-службе добавили, что за пять месяцев 2019 года доля экспорта во внешнеторговом обороте региона выросла почти на 17% до 73,9 миллиона долларов. Основными экспортируемыми товарами по-прежнему остаются текстильные изделия, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт вырос на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года и составил 207,7 миллиона долларов. Всего же, по данным Центрального таможенного управления ФТС России, внешнеторговый оборот Ивановской области за январь-май 2019 года вырос более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 280 миллионов долларов.
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