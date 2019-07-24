Ивановская область намерена расширить сотрудничество с Турцией

"Мы предложили нашим партнерам рассмотреть возможность локализации производств турецких компаний – предприятий легкой промышленности, оборудования - на территории Ивановской области, в том числе в зонах с льготным режимом налогообложения - в ТОСЭР "Наволоки", ТОСЭР "Южа", а в также индустриальных парках с инфраструктурой для размещения текстильных производств", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилы Дмитриевой, представлявшей регион на переговорах.

Турция является одним из ключевых торговых партнеров Ивановской области, в 2018 году внешнеторговый оборот региона с этой страной почти 26 миллионов долларов (3,6% от всего товарооборота Ивановской области). В Ивановской области успешно работают промышленные предприятия с участием турецкого капитала: "Миртекс" в Фурманове, "Дилан-Текстиль" и "Райтекс" - в Родниках.

В пресс-службе добавили, что за пять месяцев 2019 года доля экспорта во внешнеторговом обороте региона выросла почти на 17% до 73,9 миллиона долларов. Основными экспортируемыми товарами по-прежнему остаются текстильные изделия, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства. Импорт вырос на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года и составил 207,7 миллиона долларов. Всего же, по данным Центрального таможенного управления ФТС России, внешнеторговый оборот Ивановской области за январь-май 2019 года вырос более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 280 миллионов долларов.