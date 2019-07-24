Пушков прокомментировал новые обвинения США о вмешательстве России в выборы

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые обвинения о том, что РФ продолжает вмешиваться в американские выборы, отметив, что нельзя вмешаться в то, чего нет.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США. Подробностей такого "вмешательства" он не привел, и сенаторы не стали спрашивать про это.

"В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия "продолжает вмешиваться в них". Нельзя вмешаться в то, чего нет. Но сенаторы кивают, у них нет вопросов. Эта страшилка нужна исключительно для борьбы с (президентом США) Трампом и для антироссийской истерии", - написал Пушков в Twitter