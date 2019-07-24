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РИА Новости

Пушков прокомментировал новые обвинения США о вмешательстве России в выборы

Вчера, 16:14
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые обвинения о том, что РФ продолжает вмешиваться в американские выборы, отметив, что нельзя вмешаться в то, чего нет.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США. Подробностей такого "вмешательства" он не привел, и сенаторы не стали спрашивать про это.
"В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия "продолжает вмешиваться в них". Нельзя вмешаться в то, чего нет. Но сенаторы кивают, у них нет вопросов. Эта страшилка нужна исключительно для борьбы с (президентом США) Трампом и для антироссийской истерии", - написал Пушков в Twitter.
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
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