Трамп раскритиковал Мюллера, не расследовавшего работу своих следователей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес демократов, которые, по его словам, сфабриковали против него обвинения в преступлении, и задался вопросом, почему бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер не провел расследование в отношении собственных следователей.

"Таким образом, демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться повесить его на совершенно невиновного президента, а когда он борется против этой незаконной и предательской атаки на нашу страну, они называют это препятствованием правосудию? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не провел расследование в отношении следователей?", - написал американский лидер в Twitter

Мюллер, два года расследовавший предположения о якобы российском вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, выступает в среду на слушаниях в конгрессе США.