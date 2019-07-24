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РИА Новости

Трамп раскритиковал Мюллера, не расследовавшего работу своих следователей

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес демократов, которые, по его словам, сфабриковали против него обвинения в преступлении, и задался вопросом, почему бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер не провел расследование в отношении собственных следователей.
"Таким образом, демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться повесить его на совершенно невиновного президента, а когда он борется против этой незаконной и предательской атаки на нашу страну, они называют это препятствованием правосудию? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не провел расследование в отношении следователей?", - написал американский лидер в Twitter.
Мюллер, два года расследовавший предположения о якобы российском вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, выступает в среду на слушаниях в конгрессе США.
В апреле Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между президентом Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Здание посольства США в Киеве
23 марта, 08:00
Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
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Дональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
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