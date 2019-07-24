Британскому бизнесу презентовали инвестиционный потенциал Москвы

МОСКВА, 24 июн. РИА Новости. В Москве состоялся бизнес-семинар "Прямые инвестиции: возможности и меры поддержки, предоставляемые правительством Москвы", организованный департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП) совместно с Российско-Британской Торговой Палатой, говорится в сообщении ДИПП.

Участниками семинара стали представители Городского агентства управления инвестициями, ОЭЗ "Технополис "Москва" и бизнеса.

"Москва является лидером по инвестиционному потенциалу среди регионов РФ. Сегодня на долю Москвы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ. Объем инвестиций в основной капитал в столице в 2018 году составил 2,43 триллиона рублей, что на 15,3% выше показателя 2017 года. За 8 лет инвестиции в основной капитал выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза", - рассказал замруководителя ДИПП Эмиль Петросян, слова которого приводятся в пресс-релизе ДИПП.

Для привлечения инвестиций правительство Москвы предоставляет инвесторам различные меры поддержки (налоговые, финансовые, организационные), предлагает госзакупки в обмен на инвестиции (офсетные контракты), заключает с бизнесом специальные инвестиционные контракты (СПИК), развивает инновационную инфраструктуру (особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки и т.п.).

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Леонида Костромы, стимулом для инвесторов к локализации производства на территории Москвы является офсетный контракт, который заключается на долгосрочной основе с гарантией приобретения городом локализованной продукции.

"Столица уже подписала два офсета по созданию фармацевтических производств. Предметами закупок стали лекарственные препараты для лечения и профилактики онкологических, кардиологических, эндокринных заболеваний. Общий объем инвестиций составит 8,8 миллиарда рублей, поставки – 32,4 миллиарда рублей. Потенциальными сферами для заключения офсетных контрактов в Москве являются транспортные средства, техника для жилищно-коммунального хозяйства, стройматериалы, IT-оборудование, медицинские изделия, питание". – пояснил он.

Как отметила Анна Горбатова, заместитель генерального директора по работе с инвесторами особой экономической зоны "Технополис "Москва", ОЭЗ обеспечивает резидентам все необходимые условия для реализации инновационных проектов, в том числе налоговые льготы.

"У нас размещены 130 наукоемких компаний, занятых в микроэлектронике, энергоэффективных, информационных технологиях, биофармацевтике, производстве композитных материалов. Часть из них – компании с международным опытом. Сопровождение инвестпроектов проводится в режиме "одного окна", – цитируется в сообщении ДИПП Горбатова.