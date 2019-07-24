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РИА Новости
Туризм

В Испании туристы попали в больницу после купания в токсичном озере

Вчера, 23:04
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В испанском регионе Галисия туристы были госпитализированы после того, как искупались в озере с бирюзовой водой, оказавшимся токсичной свалкой, сообщает The Sun.
Несколько туристов обратились в больницы с сыпью, аллергией и тошнотой, пишет издание. При этом пострадавшие сообщили, что вошли в воду ради красивых фото.
Туристы отмечают, что никаких знаков и объявлений, предупреждающих об опасности, у озера они не обнаружили.
По словам Мануэля Феррейро, врача больницы в Ла-Коруньи, даже недолгое пребывание в токсичной воде озера Монте-Неме вызывает раздражение кожи и глаз, а более длительное - может привести к заболеваниям желудка, рвоте и диарее.
Озеро Монте-Неме (Lago de Monte Neme) в Галисии с ярко-бирюзовой водой местные жители называют испанскими Мальдивами. Но на самом деле водоем является токсичной свалкой, известной как "галисийский Чернобыль". Он находится на месте старого вольфрамового рудника времен Второй мировой войны, заброшенного с 80-х годов XX века.
В настоящий момент местная экологическая организация Salvemos Cabana настаивает на ограничении доступа отдыхающих к озеру, а также к другим токсичным водоемам Испании, которые не пересыхают летом. На территории страны шесть таких озер, пишет издание.
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