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РИА Новости

Мюллер заявил, что его доклад не оправдал Трампа

Вчера, 16:08
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
В ходе показаний конгрессу Мюллера спросили, пришел ли он к следующим выводам: что "сговора" Трампа с Москвой не было и что не было воспрепятствования правосудию.
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"Нет, в докладе этого не написано", - сказал Мюллер. Он также отрицательно ответил на вопрос, является ли его доклад "оправданием" Трампа в совершении возможных преступлений. Он подтвердил при этом, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая 12 граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
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Дональд ТрампРоберт МюллерВ мире
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