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РИА Новости

В Крыму неизвестные отравили стаю бездомных собак

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСобака
Собака
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные отравили стаю собак в поселке Зуя Белогорского района Крыма, по данному факту полиция начала проверку, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.
"В полицию поступило два обращения, в которых люди просят принять меры к неизвестным лицам, отравившим собак неподалеку от мусорного контейнера в поселке Зуя. Эти заявления приняты, зарегистрированы в установленном порядке и сейчас по факту отравления бездомных животных проводится проверка", - сказала Кондрашова.
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По данным представителей Крымского клуба любителей животных, всего было отравлено 11 собак.
"Все собаки были стерилизованы, привиты, контактны. Столько усилий по спасению животных закончились их мучительной гибелью. Одна-единственная собака сейчас борется за жизнь. По факту отравления собак написано заявление в полицию", - говорится в сообщении.
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