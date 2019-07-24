В Крыму неизвестные отравили стаю бездомных собак

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Неизвестные отравили стаю собак в поселке Зуя Белогорского района Крыма, по данному факту полиция начала проверку, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы крымского управления МВД России Ольга Кондрашова.

"В полицию поступило два обращения, в которых люди просят принять меры к неизвестным лицам, отравившим собак неподалеку от мусорного контейнера в поселке Зуя. Эти заявления приняты, зарегистрированы в установленном порядке и сейчас по факту отравления бездомных животных проводится проверка", - сказала Кондрашова.

По данным представителей Крымского клуба любителей животных, всего было отравлено 11 собак.