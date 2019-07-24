Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T16:11Z
https://ria.ru/20190724/1556838777.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112247/85/1122478558_0:144:3132:1906_1036x0_80_0_0_74662944bbccd9a99c6f7a94c7f68c71.jpg
РИА Новости

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Вчера, 16:11
42422
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука
Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".
Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.
В пояснительной записке отмечается, что, в отличие от арбалетов, использование луков предполагает специальные физические навыки и умения охотников. Кроме того, технические характеристики гарантируют более безопасное применение луков.
Ранее луки со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.
Приобрести охотничий лук смогут россияне, у которых есть охотбилеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Затем лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.
Охотник
22 июля, 10:47
В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ
77247131336124
Обсудить 100
Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это конечно очень важный закон для страны. Остальное всё хорошо. Не останавливайтесь, следующее разрешение должно быть на охоту с топором......
24 июля, 16:13
Арсений Понфиленко
148310217
Эти люди получают зарплаты по 30-50 мротов и пишут законы о разрешении охоты с луком и сбора валежника, о запрете сбора ягод и грибов в лесу... Да этот поток бреда не перечислить!
24 июля, 16:55
bboba608
17411535
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Лента
новостей
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Подготовка ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к запуску на МКС. Архивное фото
SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС
Сахар
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
В Курганской области объяснили высказывание чиновницы о зарплате фельдшера
Автомобиль Следственного комитета РФ
"Держали в ужасе весь регион": чем "прославилась" тюменская банда Фарида
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния