Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука. Архивное фото

Колчан со стрелами одного из спортсменов на соревнованиях по стрельбе из лука

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами. Об этом Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".

Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.

В пояснительной записке отмечается, что, в отличие от арбалетов, использование луков предполагает специальные физические навыки и умения охотников. Кроме того, технические характеристики гарантируют более безопасное применение луков.

Ранее луки со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.