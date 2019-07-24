Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва".
Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.
В пояснительной записке отмечается, что, в отличие от арбалетов, использование луков предполагает специальные физические навыки и умения охотников. Кроме того, технические характеристики гарантируют более безопасное применение луков.
Ранее луки со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.
Приобрести охотничий лук смогут россияне, у которых есть охотбилеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Затем лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.