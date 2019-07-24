Суд в Арканзасе временно заблокировал ряд законов по абортам

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Федеральный суд в американском штате Арканзас временно заблокировал три новых закона по абортам, которые должны были вступить в силу 24 июля, сообщает телеканал KATV.

По данным СМИ, ранее был одобрен ряд законов, включающих в том числе меры, запрещающие аборты с 18-ой недели беременности, а также аборты из-за выявления синдрома Дауна у плода. Помимо этого, один из законов требует от врачей наличия определенного сертификата для осуществления процедуры.

Противники абортов ведут в США общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне.