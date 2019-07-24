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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд в Арканзасе временно заблокировал ряд законов по абортам

Вчера, 15:59
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Федеральный суд в американском штате Арканзас временно заблокировал три новых закона по абортам, которые должны были вступить в силу 24 июля, сообщает телеканал KATV.
По данным СМИ, ранее был одобрен ряд законов, включающих в том числе меры, запрещающие аборты с 18-ой недели беременности, а также аборты из-за выявления синдрома Дауна у плода. Помимо этого, один из законов требует от врачей наличия определенного сертификата для осуществления процедуры.
Митрополит Волоколамский Иларион
17 февраля, 00:51
В РПЦ призвали делать все возможное, чтобы предотвращать аборты
Противники абортов ведут в США общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне.
Верховный суд, в котором сейчас численно преобладают консерваторы, не торопится вступать в дискуссию и принимает уклончивые решения по теме абортов, основываясь на процессуальных тонкостях, а не на принципиальных моментах спора. Противники абортов ссылаются на религиозный запрет и называют искусственное прерывание беременности аморальным или даже преступным. Их оппоненты заявляют, что запрет абортов лишь приводит к их криминализации, увеличивая материнскую и детскую смертность.
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Религия и мировоззрениерелигия
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