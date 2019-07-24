Госдума приняла в I чтении закон о праве переводить споры в российские суды

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который предлагает предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские.

Как отмечается, сейчас эти граждане и российские юридические лица в связи с введением санкций против них фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ.

В целях защиты их прав на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества.

Согласно законопроекту, таким лицам предоставляется право в одностороннем порядке "внести в действующие соглашения, в соответствии с которыми рассмотрение споров с участием граждан РФ и российских юридических лиц отнесено к компетенции судов иностранных государств, международных организаций или третейских судов, находящихся за пределами территории РФ, изменения, предусматривающие включение в такие соглашения условия о рассмотрении спора судом РФ в соответствии с его компетенцией и правом РФ или условия о передаче спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории РФ".

Отмечается, что если эти условия будут нарушены, россияне, попавшие под санкции, вправе требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами России.

Законопроектом также предусматривается, что при отсутствии подобных соглашений россияне и российские юридические лица, которым предъявлены требования в суде иностранного государства, международной организации или третейском суде, находящихся за пределами РФ, вправе обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в таких судах и организациях.