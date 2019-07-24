Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер подтвердил в конгрессе обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы".
"Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы", - сказал Мюллер.
Также, по его словам, расследование не нашло свидетельств, чтобы предвыборный штаб Дональда Трампа вступал в заговор с Россией. "Мы не рассматривали возможность "сговора", - уточнил Мюллер, добавив, что этот популярный в СМИ США термин не имеет юридического смысла.
Мюллер также сказал конгрессменам, что будет отвечать не на все вопросы, поскольку может счесть некоторые из них выходящими за пределы его полномочий.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнее мнение минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.