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РИА Новости

Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы

Вчера, 15:53
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© AP Photo / Carolyn KasterСпецпрокурор Роберт Мюллер
Спецпрокурор Роберт Мюллер
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спецпрокурор Роберт Мюллер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер подтвердил в конгрессе обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы".
"Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы", - сказал Мюллер.
Также, по его словам, расследование не нашло свидетельств, чтобы предвыборный штаб Дональда Трампа вступал в заговор с Россией. "Мы не рассматривали возможность "сговора", - уточнил Мюллер, добавив, что этот популярный в СМИ США термин не имеет юридического смысла.
Мюллер также сказал конгрессменам, что будет отвечать не на все вопросы, поскольку может счесть некоторые из них выходящими за пределы его полномочий.
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Кто на самом деле вмешивался в американские президентские выборы
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнее мнение минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
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Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборыРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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