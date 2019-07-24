В МИД рассказали о сроках перехода на расчеты в евро с ЕС

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия и Евросоюз вряд ли договорятся о переходе на расчеты в евро до конца текущего года, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Не думаю. Дело в том, что в самом Евросоюзе пока практически все платежи, особенно по крупным проектам, в том числе в нефтегазовой сфере, идут в долларах", - сказал Келин, отвечая на вопрос, вероятно ли подписание соглашения по переходу на расчеты в евро с ЕС в этом году.

По словам Келина, в ЕС "начинается постепенное осмысление" того, что часть платежей надо переводить в евро. "Процесс идет крайне медленно", - отметил дипломат.

Он напомнил, что вопрос перехода на расчеты в евро обсуждался в рамках визита вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Москву в июне.

"До постановки этого вопроса в реальную плоскость еще пройдет много времени. Пока разговор будет продолжен на уровне экспертов", - заключил дипломат.