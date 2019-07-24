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РИА Новости

В МИД рассказали о сроках перехода на расчеты в евро с ЕС

Вчера, 15:50
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия и Евросоюз вряд ли договорятся о переходе на расчеты в евро до конца текущего года, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Не думаю. Дело в том, что в самом Евросоюзе пока практически все платежи, особенно по крупным проектам, в том числе в нефтегазовой сфере, идут в долларах", - сказал Келин, отвечая на вопрос, вероятно ли подписание соглашения по переходу на расчеты в евро с ЕС в этом году.
По словам Келина, в ЕС "начинается постепенное осмысление" того, что часть платежей надо переводить в евро. "Процесс идет крайне медленно", - отметил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Он напомнил, что вопрос перехода на расчеты в евро обсуждался в рамках визита вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в Москву в июне.
"До постановки этого вопроса в реальную плоскость еще пройдет много времени. Пока разговор будет продолжен на уровне экспертов", - заключил дипломат.
Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем 2018 года, причем не только в РФ. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом власти РФ заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.
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Андрей КелинМИД РФЕвросоюзРоссияПолитика
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