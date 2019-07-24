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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Эксперты объяснили, почему у покойницы при отпевании в храме пошла "кровь"

Вчера, 15:49
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© Depositphotos / lev dolgachovЖенщина на похоронах
Женщина на похоронах
© Depositphotos / lev dolgachov
Женщина на похоронах. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. После бальзамирования тела умершего человека все равно остается вероятность вытекания различных жидкостей, это не связано с ошибками работающих над ним специалистов, рассказали опрошенные РИА Новости патологоанатомы, комментируя инцидент, произошедший в московском храме.
Ранее телеканал Рен ТВ сообщил, что в Москве, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, произошел инцидент во время отпевания умершей женщины – у нее якобы пошла кровь из носа, и некоторые присутствовавшие подумали, что она жива.
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"Скорее всего, он (труп - Прим. ред.) уже подвергся разложению", - предположил патологоанатом Александр Талалаев, отметив, что из носа пошла, вероятно, не кровь.
Врач-патологоанатом дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко пояснила РИА Новости, что иногда такие казусы случаются.
"Тело начинает разлагаться. Когда в процессе изымания органов, промывания ушей и подготовки тела происходит бальзамирование, тело обрабатывают формальдегидом. Патологоанатомы проводят работы, чтобы избежать таких казусов, но иногда это случается", - рассказала она.
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По словам эксперта, такие ситуации не зависят от качества работы патологоанатома. Например, отметила она, подобные последствия чаще всего вызывают такие болезни, как цирроз печени или ожирение.
"Но это абсолютно нормальное явление, и никаких признаков жизни в этом искать не надо... Это могут быть остатки жидкости с примесями крови", - заключила патологоанатом.
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Религия и мировоззрениеМосква
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