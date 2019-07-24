Эксперты объяснили, почему у покойницы при отпевании в храме пошла "кровь"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. После бальзамирования тела умершего человека все равно остается вероятность вытекания различных жидкостей, это не связано с ошибками работающих над ним специалистов, рассказали опрошенные РИА Новости патологоанатомы, комментируя инцидент, произошедший в московском храме.
Ранее телеканал Рен ТВ сообщил, что в Москве, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, произошел инцидент во время отпевания умершей женщины – у нее якобы пошла кровь из носа, и некоторые присутствовавшие подумали, что она жива.
26 сентября 2018, 19:15В Иране "мертвый" младенец ожил в морге
"Скорее всего, он (труп - Прим. ред.) уже подвергся разложению", - предположил патологоанатом Александр Талалаев, отметив, что из носа пошла, вероятно, не кровь.
Врач-патологоанатом дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко пояснила РИА Новости, что иногда такие казусы случаются.
"Тело начинает разлагаться. Когда в процессе изымания органов, промывания ушей и подготовки тела происходит бальзамирование, тело обрабатывают формальдегидом. Патологоанатомы проводят работы, чтобы избежать таких казусов, но иногда это случается", - рассказала она.
4 июля, 17:29В Индии покойник ожил на похоронах
По словам эксперта, такие ситуации не зависят от качества работы патологоанатома. Например, отметила она, подобные последствия чаще всего вызывают такие болезни, как цирроз печени или ожирение.
"Но это абсолютно нормальное явление, и никаких признаков жизни в этом искать не надо... Это могут быть остатки жидкости с примесями крови", - заключила патологоанатом.