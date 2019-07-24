В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией. Это будет первое его публичное выступление с момента назначения на эту должность – если не считать краткое заявление для прессы после обнародования результатов расследования.

Опубликованный в апреле 448-страничный доклад ряд парламентариев посчитали недостаточным – во многом, потому, что его мало кто прочитал: согласно опросу CNN, документ изучили только 3 процента респондентов. Демократы ожидают, что устные показания спецпрокурора привлекут куда более значительную аудиторию, что позволит им так или иначе добиться отстранения Трампа от занимаемой должности.

Впрочем, ожидать откровений от показаний в конгрессе не стоит: Мюллер ясно дал понять, что будет говорить только о том, что и так доступно публике.

Сам Трамп, который ранее не собирался включать трансляцию выступления Мюллера, в понедельник заявил, что, "возможно, все же немного посмотрит". Президент США утверждал, что демократам нужны эти слушания для пересмотра выводов доклада, которые им не понравились.