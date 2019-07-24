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РИА Новости
Культура

Умерла актриса из сериала "Тюдоры"

Вчера, 15:53
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© RTÉ2 Ника МакГиган в сериале Can’t Cope, Won’t Cope
Ника МакГиган в сериале Can’t Cope, Won’t Cope
© RTÉ2
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ника МакГиган скончалась 23 июля в возрасте 33 лет, сообщает Irish Times.
"С большой грустью и тяжелым сердцем мы рассказываем о смерти нашей прекрасной дочери и сестры Даники "Ники" МакГиган. Она мирно скончалась рано утром во вторник, 23 июля, в окружении своей любящей семьи", - цитирует издание слова близких актрисы.
Врачи диагностировали у нее рак молочной железы.
МакГиган сыграла эпизодическую роль горничной в сериале "Тюдоры". Снималась в картине "Филомена" с Джуди Денч и Стивом Куганом.
Последней работой стал фильм "Wildfire" о двух сестрах, которые выросли на границе Северной Ирландии
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КультураНика МакГиганКино и сериалыНовости культурыСеверная Ирландия
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