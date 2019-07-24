Умерла актриса из сериала "Тюдоры"

"С большой грустью и тяжелым сердцем мы рассказываем о смерти нашей прекрасной дочери и сестры Даники "Ники" МакГиган. Она мирно скончалась рано утром во вторник, 23 июля, в окружении своей любящей семьи", - цитирует издание слова близких актрисы.