Госдума приняла в I чтении законопроект об информировании россиян о льготах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.

Автором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Согласно законопроекту, варианты получения информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый call-центр или через посещение органа власти.

Как пояснила Яровая, "появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства". Она пояснила, что реализация проекта позволит гражданам России в любых, в том числе труднодоступных районах, получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, на которые может рассчитывать человек, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.