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РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект об информировании россиян о льготах

Вчера, 15:44
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить россиянам право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Автором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Согласно законопроекту, варианты получения информации каждый человек может выбрать сам: через портал госуслуг, через единый call-центр или через посещение органа власти.
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Как пояснила Яровая, "появится своего рода социальный навигатор, который поможет гражданину получить поддержку государства". Она пояснила, что реализация проекта позволит гражданам России в любых, в том числе труднодоступных районах, получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, на которые может рассчитывать человек, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.
Депутат добавила, что информация о льготах будет предоставлена незамедлительно, в момент самого обращения. Вице-спикер также подчеркнула, что законопроектом делается первый шаг к реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию "в части перевода оказания ключевых государственных услуг до конца 2020 года в проактивный формат".
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