Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.

Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили седьмой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Общий рейтинг вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг, экспертный рейтинг.

В топ-10 эффективных депутатов Госдумы вошли Павел Крашенинников, Сергей Гаврилов, Ярослав Нилов, Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов, Леонид Слуцкий.

"Первая двадцатка так или иначе меняется", - сообщил Мартынов на пресс-конференции, посвященной рейтингу. По его словам, топ-50 - это ядро самых активных депутатов.

По словам Мартынова, в этом созыве наблюдается большая текучка, некоторые депутаты ушли, многие переходят на другую работу в исполнительную власть.

Он отметил, что депутат Гаврилов вошел в рейтинг на фоне ситуации во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

Ранее инцидент с депутатом Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.