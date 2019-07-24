Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T15:34Z
https://ria.ru/20190724/1556836872.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_76e490d3ac3d3d88cb698c9913f0d220.jpg
РИА Новости

МИД изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях Brexit

Вчера, 15:34
149
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД РФ изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях ее выхода из ЕС, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
По его словам, сейчас ряд стран изучают вопрос о том, какие договорно-правовые отношения необходимо установить с Великобританией после ее выхода из ЕС.
"У нас очень значительный объем отношений строился через Евросоюз. Наше ведомство этот вопрос изучает, но когда мы обратились к англичанам, они сказали, что пока сами должны разобраться, что происходит внутри страны, а потом мы выйдем на этот вопрос", - сказал Келин.
Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Борис Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
Вчера, 15:31
МИД не ожидает изменений в отношениях с Лондоном после назначения Джонсона
100000
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаАндрей КелинБорис ДжонсонТереза МэйМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о необходимости перезаключения договоров при жестком Brexit
РИА
Новости
Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит. 23 июля 2019
МИД не ожидает изменений в отношениях с Лондоном после назначения Джонсона
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит со сцены после своей последней речи на посту главы правительства
Парламент проводил премьера Британии Мэй аплодисментами
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о сроках перехода на расчеты в евро с ЕС
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал расследование РИА Новости по секретным тюрьмам СБУ
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В России с начала года число получателей пенсии выросло на полмиллиона
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Советник Эрдогана опроверг слухи о кончине президента
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
МИД планирует собрать встречу по безопасности в Персидском заливе
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%
В Крыму призвали Киев не играться с санкциями
Киев ничего не делает для возобновления соцвыплат, заявили в ДНР
Роберт Кочарян в суде
Суд в Армении признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав
Обложки журнала Time 1968 и 2019 годов
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, но без СССР и России
Спецпрокурор Роберт Мюллер
Мюллер в конгрессе подтвердил обвинения во вмешательстве России в выборы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
Лента новостейМолния