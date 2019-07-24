МИД изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях Brexit

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. МИД РФ изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях ее выхода из ЕС, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
По его словам, сейчас ряд стран изучают вопрос о том, какие договорно-правовые отношения необходимо установить с Великобританией после ее выхода из ЕС.
"У нас очень значительный объем отношений строился через Евросоюз. Наше ведомство этот вопрос изучает, но когда мы обратились к англичанам, они сказали, что пока сами должны разобраться, что происходит внутри страны, а потом мы выйдем на этот вопрос", - сказал Келин.
Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Борис Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.