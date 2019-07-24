МИД изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях Brexit

"У нас очень значительный объем отношений строился через Евросоюз. Наше ведомство этот вопрос изучает, но когда мы обратились к англичанам, они сказали, что пока сами должны разобраться, что происходит внутри страны, а потом мы выйдем на этот вопрос", - сказал Келин.