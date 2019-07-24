Парламент проводил премьера Британии Мэй аплодисментами

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента проводила уходящего в отставку премьера Терезу Мэй аплодисментами, фракция консерваторов аплодировала стоя.
Мэй во второй половине дня среды уступит пост премьер-министра победившему накануне на выборах главы Консервативной партии Борису Джонсону, 24 июля она в последний раз выступила в парламенте страны в должности главы кабинета министров.
18 июля, 18:05"А напоследок я скажу". Мэй дала понять, куда взойдет после премьерства В нынешнем западном понимании либерализм может быть только тоталитарным. Не нравится – свободен. Но в пределах камеры. И Мэй себя считает олицетворением именно такого либерализма. Она ясно дала это понять, отвечая президенту РФ в своей, "наверное, последней речи на посту премьера".
"Я благодарю вас за работу… Служение моему избирательному округу Мейденхэд останется моей главной мотивацией", - завершила дрожащим голосов выступление Мэй.
Покинув пост премьера, она останется членом парламента.
Когда Мэй после выступления выходила из зала заседаний, раздались аплодисменты. Консерваторы встали, их поддержали фракции демократических юнионистов и либеральных демократов. Шотландские националисты и лейбористы остались сидеть, некоторые из них аплодировали. Глава оппозиции Джереми Корбин, оппонируя Мэй во время выступления, вновь обвинил ее в провале социальной политики и ухудшении состояния системы здравоохранения.
7 июня, 01:10Биография Терезы Мэй