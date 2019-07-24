В России с начала года число получателей пенсии выросло на полмиллиона

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более полумиллиона россиян начали получать страховые и государственные пенсии с начала 2019 года, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
"С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тысяч пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению... Доля пенсий по старости среди всех страховых пенсий составила 59%", - говорится в сообщении.
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В ПФР напомнили, что с 2019 года началось поэтапное повышение возраста назначения пенсии, но многие россияне продолжили пользоваться льготами по досрочному выходу на пенсию. Это, например, касается работников, занятых во вредных и опасных условиях труда.
"Пенсионный фонд также в полном объеме продолжил назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца, поскольку они не были затронуты переходными положениями нового законодательства", - подчеркнули в фонде.
Поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и некоторые виды пенсии по гособеспечению, займет 10 лет. В первые несколько лет этого периода действует льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Ею могут воспользоваться женщины 1964-1965 годов рождения и мужчины 1959-1960 годов рождения, которые, по условиям прежнего законодательства, должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Льгота дает им право выйти на пенсию с 1 июля этого года в возрасте 55,5 лет и 60,5 лет соответственно.