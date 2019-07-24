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РИА Новости

В ЛНР сообщили о минировании силовиками новых участков в Донбассе

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании новых участков у линии соприкосновения в Донбассе.
"В зоне ответственности 30-й бригады (украинских силовиков - ред.) установлены факты минирования местности на участке населенных пунктов Луганское и Лозовое", - сказал Осадчий на брифинге.
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По его словам, разведка ЛНР также обнаружила украинских саперов в лесу на окраине населенного пункта Станица Луганская. При установке минно-взрывных заграждений украинские силовики не устанавливают знаки о минной опасности, добавил представитель Народной милиции.
"Мы призываем международных наблюдателей обратить внимание на действия вооруженных формирований Украины и не допустить гибели мирного населения. Подобные инициативы украинской стороны демонстрируют агрессивные намерения и не ведут к поддержанию введенного перемирия", - заявил Осадчий.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля.
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