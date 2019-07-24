В ЛНР сообщили о минировании силовиками новых участков в Донбассе

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании новых участков у линии соприкосновения в Донбассе.

"В зоне ответственности 30-й бригады (украинских силовиков - ред.) установлены факты минирования местности на участке населенных пунктов Луганское и Лозовое", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, разведка ЛНР также обнаружила украинских саперов в лесу на окраине населенного пункта Станица Луганская. При установке минно-взрывных заграждений украинские силовики не устанавливают знаки о минной опасности, добавил представитель Народной милиции.

"Мы призываем международных наблюдателей обратить внимание на действия вооруженных формирований Украины и не допустить гибели мирного населения. Подобные инициативы украинской стороны демонстрируют агрессивные намерения и не ведут к поддержанию введенного перемирия", - заявил Осадчий.