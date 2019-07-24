Новый министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр принесла присягу

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла присягу в качестве министра обороны Германии на внеочередном заседании бундестага, сообщает МО Германии в среду.
Видео её выступления опубликовано на сайте министерства обороны.
Сразу после присяги Крамп-Карренбауэр выступила с правительственным заявлением на тему "Ответственность за будущее Германии. За сильный бундесвер в меняющемся мире". Среди прочего в своей речи она отметила, что экстремизму в бундесвере не место.
Около 709 депутатов были отозваны с летнего перерыва на специальное заседание в Берлине, отмечают немецкие СМИ.
Крамп-Карренбауэр получила постановление о назначении в должность в среду на прошлой неделе. Она заменила на этому посту Урсулу фон дер Лейен (ХДС), которая была избрана Европейским парламентом новым председателем Еврокомиссии.