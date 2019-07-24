Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T15:18Z
https://ria.ru/20190724/1556836287.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/61/1556836139_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_9f1b99cec68b1412429258909722de25.jpg
РИА Новости

Новый министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр принесла присягу

Вчера, 15:18
395
© REUTERS / Hannibal HanschkeНовый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 24 июля 2019
Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 24 июля 2019
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 24 июля 2019
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла присягу в качестве министра обороны Германии на внеочередном заседании бундестага, сообщает МО Германии в среду.
Видео её выступления опубликовано на сайте министерства обороны.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель после оглашения итога выборов нового лидера партии ХДС
18 июля, 17:04
А ты поди-ка послужи. Ангела Меркель отправила свою преемницу в армию Бундесверу после фон дер Ляйен хуже уже не будет, а другого шанса проучить Крамп-Карренбауэр может и не представиться. Ведь возглавив армию, та, не исключено, уже проиграла свою самую главную политическую битву.
Сразу после присяги Крамп-Карренбауэр выступила с правительственным заявлением на тему "Ответственность за будущее Германии. За сильный бундесвер в меняющемся мире". Среди прочего в своей речи она отметила, что экстремизму в бундесвере не место.
Около 709 депутатов были отозваны с летнего перерыва на специальное заседание в Берлине, отмечают немецкие СМИ.
Крамп-Карренбауэр получила постановление о назначении в должность в среду на прошлой неделе. Она заменила на этому посту Урсулу фон дер Лейен (ХДС), которая была избрана Европейским парламентом новым председателем Еврокомиссии.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
18 июля, 18:26
Лавров прокомментировал назначении Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
151003
Обсудить 0
Бундестаг ГерманииГерманияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о необходимости перезаключения договоров при жестком Brexit
РИА
Новости
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
В ЛНР сообщили о минировании силовиками новых участков в Донбассе
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко пока не сообщили о возможном увольнении с поста мэра Киева
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
МИД планирует собрать встречу по безопасности в Персидском заливе
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит со сцены после своей последней речи на посту главы правительства
Парламент проводил премьера Британии Мэй аплодисментами
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал расследование РИА Новости по секретным тюрьмам СБУ
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Девушка с ноутбуком на пляже
Эксперты нашли самые дешевые туры на море в августе
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Японские СМИ сообщили о планах Медведева посетить южные Курилы
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ДНР заявили, что украинские силовики дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
Лента новостейМолния