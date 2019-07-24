В МИД заявили о необходимости перезаключения договоров при жестком Brexit

"Нам предстоит перезаключать ряд договоренностей в различных плоскостях, которые будут иметь двусторонний характер, не через Евросоюз", - сказал Келин, отвечая на вопрос о возможном влиянии "жесткого Brexit" на отношения двух стран.

Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами борьбу с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.