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РИА Новости

В МИД заявили о необходимости перезаключения договоров при жестком Brexit

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. России придется перезаключать ряд договоров с Великобританией в случае жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Нам предстоит перезаключать ряд договоренностей в различных плоскостях, которые будут иметь двусторонний характер, не через Евросоюз", - сказал Келин, отвечая на вопрос о возможном влиянии "жесткого Brexit" на отношения двух стран.
Во вторник были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Борис Джонсон. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию. В отставку с поста премьера Мэй уйдет в среду во второй половине дня, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами борьбу с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:34
МИД изучает вопрос взаимодействия с Великобританией в условиях Brexit
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Выход Британии из ЕвросоюзаМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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