Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Мальчик, посаженный на цепь на Кубани, рассказал, что мог освобождаться, пока отца не было дома, он гулял и самостоятельно возвращался "под замок" к приезду отца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и четырехлетним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. По словам источника в правоохранительных органах, мальчик в течение полугода периодически сидел, прикованный цепью, но мог освобождаться и гулять.

"Он рассказал, что полгода уже на этой цепи находится. И он мог освобождаться. Зная, что отец уехал, он выходил и гулял, получал возможность передвижения. К приезду отца возвращался на место и делал вид, что как сидел, так и сидит", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что отец на допросах признался, что сам посадил ребенка на цепь в сарае в качестве меры воспитания, таким образом наказывая мальчика за воровство. При этом мужчина занимался образованием сына: возил его не только в школу, но и на дополнительные занятия в секции и кружки.

"Там сын не подарок. Разрыв шаблонов такой, что учился на "4", "5", все кружки посещал. В самом классе забитым не был, был нормальным. И тут вылезла история с цепью и отцом, который говорит, что не может найти управу, кроме как так", - добавил собеседник.