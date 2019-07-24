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РИА Новости

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Вчера, 15:16
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© Depositphotos / jhandersenРебенок, прикованный цепью
Ребенок, прикованный цепью
© Depositphotos / jhandersen
СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Мальчик, посаженный на цепь на Кубани, рассказал, что мог освобождаться, пока отца не было дома, он гулял и самостоятельно возвращался "под замок" к приезду отца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и четырехлетним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет. По словам источника в правоохранительных органах, мальчик в течение полугода периодически сидел, прикованный цепью, но мог освобождаться и гулять.
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"Он рассказал, что полгода уже на этой цепи находится. И он мог освобождаться. Зная, что отец уехал, он выходил и гулял, получал возможность передвижения. К приезду отца возвращался на место и делал вид, что как сидел, так и сидит", - пояснил собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что отец на допросах признался, что сам посадил ребенка на цепь в сарае в качестве меры воспитания, таким образом наказывая мальчика за воровство. При этом мужчина занимался образованием сына: возил его не только в школу, но и на дополнительные занятия в секции и кружки.
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"Там сын не подарок. Разрыв шаблонов такой, что учился на "4", "5", все кружки посещал. В самом классе забитым не был, был нормальным. И тут вылезла история с цепью и отцом, который говорит, что не может найти управу, кроме как так", - добавил собеседник.
Белореченская прокуратура проводит проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав. Также ведомство оценивает условия жизни родной матери ребенка. Если они будут признаны нормальными, прокуратура будет ходатайствовать об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом, и вернет мальчика жить к матери в Апшеронский район. Как рассказала РИА Новости мать ребенка, она готова забрать его к себе жить после реабилитационного центра.
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