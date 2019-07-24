МИД прокомментировал расследование РИА Новости по секретным тюрьмам СБУ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел не получало официальной информации о секретных тюрьма Службы безопасности Украины, но знакомо с информацией СМИ, заявил глава общеевропейского департамента МИД РФ Андрей Келин.

Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

"В сводках СММ этого не указано, мы как МИД можем комментировать доклады мониторинговой миссии", - заявил Келин РИА Новости.