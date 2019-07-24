МИД прокомментировал расследование РИА Новости по секретным тюрьмам СБУ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел не получало официальной информации о секретных тюрьма Службы безопасности Украины, но знакомо с информацией СМИ, заявил глава общеевропейского департамента МИД РФ Андрей Келин.
Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
"В сводках СММ этого не указано, мы как МИД можем комментировать доклады мониторинговой миссии", - заявил Келин РИА Новости.
Отвечая на уточняющий вопрос, владеют ли в МИД такой информацией, Келин отметил, что в министерстве об этом знают только из СМИ. "Я вижу в новостях, да, что такие вещи есть, но это журналистское расследование", - добавил он.
23 июля, 08:42Политолог рассказал о возможной реакции ООН на тайные тюрьмы СБУВ Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Харькове. Повлияет ли это на позицию мирового сообщества, в эфире радио Sputnik предположил политолог Антон Бредихин.