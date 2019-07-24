Эксперт предупредил об угрозе увеличения смертности в Сибири из-за смога

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Смог от природных пожаров, которые накрыл сибирские города, в том числе, и Красноярск, может спровоцировать увеличение смертности, проведя параллели с ситуацией 2010 года в Москве, сказала РИА Новости доктор медицинских наук, председатель общественного совета при Росприродназдоре Борис Ревич.

По данным Росгидромета, Красноярский край, Хакасия, Эвенкия, Туруханский район, юг Таймырского округа и ХМАО охвачены смогом от лесных пожаров. Глава Красноярского края Александр Усс во время оперативного совещания в среду призвал предприятия ограничить выбросы на период задымления.

"В 2010 году, когда Москву заволокло дымом от лесных пожаров, мы получили 11 тысяч дополнительных случаев смерти. Москва вошла в перечень наиболее крупных экологических катастроф в мире. Какая-то часть смертности была связана с высокими температурами, какая-то - с загрязнением атмосферы", - сказал Ревич.

По его словам, нынешняя ситуация в Красноярске в какой-то степени повторяет события девятилетней давности. "Тогда антициклон держался 44 дня, поэтому последствия были такими тяжелыми. Я повторяю, ситуация в Москве легла на относительно благополучную экологическую ситуацию в отношении качества воздуха. В Красноярске ситуация ложится на уже неблагополучную ситуацию, которая там существует много лет", - отметил эксперт.

Ревич пояснил, что особую опасность для здоровья человека представляют продукты горения лесов - мелкодисперсные частицы, которые способны проникнуть в кровоток человека.

"Размер таких частиц меньше 2,5 микрона. Ученые полагают, что мельчайшие частицы являются канцерогенами. Black carbon или "черный углерод" - гигантская проблема в мире. В просторечье - это сажа, которая образуется в результате горения. Сажа, по официальным данным Международного института изучения рака, является канцерогенным веществом. Наличие сажи в воздухе влечет за собой огромный спектр заболеваний, осложнения у людей, которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и добавляют проблем с органами дыхания", - рассказал он.