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РИА Новости

Япония объявила о намерении демонтировать вторую АЭС в Фукусиме

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Ксения НакаЗона отчуждения в районе АЭС "Фукусима"
Зона отчуждения в районе АЭС Фукусима
© РИА Новости / Ксения Нака
Зона отчуждения в районе АЭС "Фукусима". Архивное фото
ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Япония намерена демонтировать АЭС "Фукусима-2" вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года станции "Фукусима-1", сообщило информационное агентство Киодо.
Планы демонтажа станции "Фукусима-2" были представлены в среду президентом энергетической компании TEPCO Томоаки Кобаякавой на встрече с губернатором префектуры Фукусима Масао Отибори.
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По данным Киодо, демонтаж АЭС "Фукусима-2" обойдется TEPCO примерно в 280 миллиардов иен или 2,6 миллиарда долларов. План будет утвержден к концу июля на заседании совета директоров компании при согласии местных властей.
Со времени трагедии 2011 года АЭС больше не функционирует.
Таким образом, всего 10 реакторов в префектуре - шесть на станции "Фукусима-1" и четыре на "Фукусима-2" будут демонтированы.
Как отмечает Киодо, Кобаякава заявил на встрече с губернатором, что TEPCO планирует построить хранилище отработанного ядерного топлива, однако место его расположения пока не определено.
Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов.
Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.
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АЭС "Фукусима"ЯпонияВ мире
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