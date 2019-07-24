Патриарх Кирилл подчеркнул роль женщин в христианизации общества

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги призвал женщин в Церкви – "бабушек и мам" - продолжать ее миссию по христианизации народа и воспитанию детей в православной вере.

Русская православная церковь отмечает в среду 1050-летие со дня преставления (кончины) княгини Ольги, первой из русских правителей принявшей христианство. В проповеди после праздничной литургии в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл обратил внимание на то, что в советское время именно "бабушки играли решающую роль в христианизации нашего народа", и "процент крещаемых в Советском Союзе достигал 37%, при абсолютной официальной атеизации нашего общества".

По словам патриарха, в какой-то степени на эти показатели влияли немногочисленные храмы, оставшиеся открытыми в CCCР, однако "главное влияние в семейной жизни осуществляли женщины: бабушки и мамы", которые "тихо воспитывали своих детей в христианской вере" и "часто тайком приводили их в храмы Божии".

"Подобно тому, как Ольга не могла открыто проповедовать христианство, они своей любовью и, конечно, своей верой преобразовывали сердца нашей молодежи, наших детей. И сегодня - может быть, не в той степени, как в те годы, - но также бабушки и мамы играют решающую роль в христианском, православном воспитании детей. И я бы призвал наших женщин никогда не расставаться с этой удивительной ролью равноапостольного служения, с этим действительно поразительным действом воцерковления своих детей и внуков, через которое Православная церковь и вера христианская воспроизводится в каждом последующем поколении людей", - заключил патриарх.

Равноапостольная княгиня Ольга (ок. 920-969 гг.) после гибели мужа, киевского князя Игоря, с 945 до 962 года правила Русью. Княгиня приняла крещение в Константинополе в условиях, когда и дружина, и народ при ней оставались язычниками. В крещении Ольга получила новое имя - Елена, в честь матери императора Константина Великого.

По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, в истории великая княгиня Ольга осталась как сильная правительница, усилиями которой "власть стала более централизованной, что позволило укрепить государство".

"Церковь же почитает святую равноапостольную Ольгу за распространение в народе христианства. Приняв христианство сама, именно она зародила семена христианской веры в сознание будущего великого князя Владимира - Крестителя Руси и, можно сказать, тем предопределила, - ну или, как минимум, подтолкнула, - к тому выбору, который он совершил в 988 году", - написал Легойда в своем Telegram-канале.