Тела погибших в КБР альпинистов из Петербурга эвакуировали на вертолете

Трагедия произошла 21 июля в ущелье Укю на горе Урал (Черекский район): двое петербуржцев, 1994 и 1998 годов рождения, сорвались с уступа во время восхождения на высоте 4,3 тысячи метров. На место тут же выехали спасатели, но из-за непогоды они добрались до альпинистов только на следующий день. В понедельник спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы без признаков жизни и спустили тела погибших на высоту 3,8 тысячи метров. Из-за плохих погодных условий работы были приостановлены.