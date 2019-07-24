Тела погибших в КБР альпинистов из Петербурга эвакуировали на вертолете

НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали тела погибших в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии двух альпинистов из Санкт-Петербурга, сообщает региональное ГУ МЧС.
Трагедия произошла 21 июля в ущелье Укю на горе Урал (Черекский район): двое петербуржцев, 1994 и 1998 годов рождения, сорвались с уступа во время восхождения на высоте 4,3 тысячи метров. На место тут же выехали спасатели, но из-за непогоды они добрались до альпинистов только на следующий день. В понедельник спасатели обнаружили альпинистов на склоне горы без признаков жизни и спустили тела погибших на высоту 3,8 тысячи метров. Из-за плохих погодных условий работы были приостановлены.
"В среду спасатели с привлечением частного вертолета спустили тела погибших альпинистов и доставили на площадку близ селения Шалушка. Тела альпинистов передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сами спасатели в пешем порядке спускаются с горы Урал на базу альплагеря "Безенги".
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