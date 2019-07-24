Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T15:05Z
https://ria.ru/20190724/1556835639.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155624/96/1556249688_0:466:960:1006_1036x0_80_0_0_2a1386241eb9ecc80396c33e02b3e81f.jpg
РИА Новости

Дочери похищенного СБУ экс-офицера ДНР не дают медзаключение о его здоровье

Вчера, 15:05
472
© предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл  - РИА Новости. Дочь похищенного украинскими спецслужбами экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха заявила, что украинские власти не предоставляют ей медицинское заключение о состоянии здоровья отца.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине было применено физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
17 июля, 08:00
Пять лет крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе
"Общаться с папой не дают, медицинское заключение, которое предписано в решении суда, мне увидеть тоже не дают. С адвокатом отца разговаривала, что хочу увидеть заключение врача, хочу понять, насколько серьезная травма головы. Он сказал, что это тайна следствия, что он подписал документ о неразглашении", - рассказала РИА Новости Мария Цемах.
Она отметила, что адвокат ее отца на данный момент единственный человек, через которого может поддерживать связь с отцом. Женщина отметила, что сейчас рассчитывает на помощь международных организаций в вопросе допуска к отцу и получения информации о его состоянии здоровья.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
8 июня 2018, 08:00
Киев под подозрением. Нидерланды допускают вину Украины за крушение MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
1 июня 2018, 09:58
"Боинг": почему Малайзия не признает вину России
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
16 июля, 22:10
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
100022
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)В мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал расследование РИА Новости по секретным тюрьмам СБУ
РИА
Новости
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Власти ЛНР передали Киеву 64 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ДНР заявили, что украинские силовики дважды обстреляли беспилотник ОБСЕ
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу
Тела погибших в КБР альпинистов из Петербурга эвакуировали на вертолете
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Киев анонсировал скорое освобождение украинских моряков
Фонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске
В Хабаровске возбудили дело после отравления 45 детей, купавшихся в фонтане
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о необходимости перезаключения договоров при жестком Brexit
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
Лента новостейМолния