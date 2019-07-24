В ЦОДД предупредили о сложной ситуации на дорогах в Москве из-за непогоды

Автомобили на Крымском валу в Москве

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дождь может осложнить дорожную ситуацию в Москве в час пик в среду, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду в Москве ожидается пасмурная дождливая погода. При грозе прогнозируется порывистый ветер.

"На улице снова дождь. Несильный, но осложнить дорожную ситуацию в час пик может. Так что включайте максимум осторожности, чтобы обойтись без мелких ДТП сегодня вечером", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter