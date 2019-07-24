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РИА Новости

В ЦОДД предупредили о сложной ситуации на дорогах в Москве из-за непогоды

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дождь может осложнить дорожную ситуацию в Москве в час пик в среду, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что в среду в Москве ожидается пасмурная дождливая погода. При грозе прогнозируется порывистый ветер.
"На улице снова дождь. Несильный, но осложнить дорожную ситуацию в час пик может. Так что включайте максимум осторожности, чтобы обойтись без мелких ДТП сегодня вечером", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В ЦОДД также призвали сообщать о сломанных светофорах или знаках по номеру телефона 3210.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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