Японские СМИ сообщили о планах Медведева посетить южные Курилы

ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Японское агентство Киодо утверждает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассматривает возможность посещения в августе южных Курил, и это может оказать влияние на переговоры с Москвой, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на островах, оспариваемых японцами.

Сообщение было передано со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока. По их данным, Медведев может посетить остров Итуруп.

"Если господин Медведев пойдет на такую поездку, это окажет неизбежное влияние на переговоры, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, которую правительства Японии и России планируют на северных территориях (так в Японии называют южные Курилы - ред.)", - отмечает агентство.

В прошлый раз, когда Медведев побывал на острове Итуруп в августе 2015 года, Япония выразила Москве протест.

Японцы претендуют на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.