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РИА Новости

Японские СМИ сообщили о планах Медведева посетить южные Курилы

Вчера, 14:57
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 24 июл - РИА Новости. Японское агентство Киодо утверждает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев рассматривает возможность посещения в августе южных Курил, и это может оказать влияние на переговоры с Москвой, в том числе о совместной хозяйственной деятельности на островах, оспариваемых японцами.
Сообщение было передано со ссылкой на источники в российских официальных кругах из Владивостока. По их данным, Медведев может посетить остров Итуруп.
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"Если господин Медведев пойдет на такую поездку, это окажет неизбежное влияние на переговоры, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, которую правительства Японии и России планируют на северных территориях (так в Японии называют южные Курилы - ред.)", - отмечает агентство.
В прошлый раз, когда Медведев побывал на острове Итуруп в августе 2015 года, Япония выразила Москве протест.
Японцы претендуют на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Чтобы создать условия для подписания мирного договора между двумя странами, они договорились проработать проекты совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах каким-то таким образом, чтобы ни одна из сторон не чувствовала нарушений суверенитета.
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