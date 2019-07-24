ВКС получат четыре модернизированных стратегических бомбардировщика

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дальняя авиация России получит до конца 2019 года четыре модернизированных стратегических бомбардировщика, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир.

"Дальняя авиация пополнится четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами, дооборудованными для применения современных крылатых ракет большой дальности", - сказал он в Совете Федерации.