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РИА Новости

ВКС получат четыре модернизированных стратегических бомбардировщика

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФВиктор Познихир
Виктор Познихир
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Виктор Познихир. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дальняя авиация России получит до конца 2019 года четыре модернизированных стратегических бомбардировщика, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир.
"Дальняя авиация пополнится четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами, дооборудованными для применения современных крылатых ракет большой дальности", - сказал он в Совете Федерации.
При этом Познихир не уточнил, о каких именно самолетах и ракетах идет речь.
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00
За нами все горит. Самые грозные бомбардировщики
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Виктор ПознихирВоздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
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