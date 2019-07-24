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РИА Новости

Россия представит в ООН Концепцию безопасности в Персидском заливе

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия может представить концепцию безопасности в Персидском заливе на площадке ООН, рассматривается и возможность созыва специального заседания Совета безопасности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В среду МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе.
"В ООН конечно, естественно", - ответил Богданов на соответствующий вопрос.
Он не исключил, что это может быть сделано и на специальном заседании Совета безопасности ООН.
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