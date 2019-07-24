Россия представит в ООН Концепцию безопасности в Персидском заливе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия может представить концепцию безопасности в Персидском заливе на площадке ООН, рассматривается и возможность созыва специального заседания Совета безопасности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В среду МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе.

"В ООН конечно, естественно", - ответил Богданов на соответствующий вопрос.