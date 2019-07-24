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РИА Новости

Генштаб подтвердил выполнение обязательств РФ по договору СНВ-3 в 2018 году

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФВиктор Познихир
Виктор Познихир
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Виктор Познихир. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Россия выполнила обязательства по договору СНВ-3 в 2018 году, сообщил врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир.
"В 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровни ограничений, установленные договором", - сказал он в Совете Федерации.
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СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Виктор ПознихирГенеральный штаб Вооруженных сил РФРоссияБезопасность
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