Генштаб подтвердил выполнение обязательств РФ по договору СНВ-3 в 2018 году

"В 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровни ограничений, установленные договором", - сказал он в Совете Федерации.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.