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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье 22 врача получили "Социальную ипотеку"

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвартира в новостройке. Архивное фото
Квартира в новостройке. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в Московской области в среду получили 22 врача, говорится в пресс-релизе министерства жилищной политики Подмосковья.

"Двадцать два врача получили свидетельства на общую сумму 57 миллионов рублей. С начала реализации программы "Социальная ипотека", учитывая данную церемонию, 1,3 тысячи специалиста получили субсидии на приобретение жилья", - цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.

Отмечается, что программа "Социальная ипотека" появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году. В ней участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. Региональное правительство предоставляет субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы основного долга. Проценты по кредиту участник программы выплачивает самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат 100 ученых.
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