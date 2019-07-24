В Подмосковье 22 врача получили "Социальную ипотеку"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сертификаты на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" в Московской области в среду получили 22 врача, говорится в пресс-релизе министерства жилищной политики Подмосковья.

"Двадцать два врача получили свидетельства на общую сумму 57 миллионов рублей. С начала реализации программы "Социальная ипотека", учитывая данную церемонию, 1,3 тысячи специалиста получили субсидии на приобретение жилья", - цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.

Отмечается, что программа "Социальная ипотека" появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году. В ней участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. Региональное правительство предоставляет субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы основного долга. Проценты по кредиту участник программы выплачивает самостоятельно.