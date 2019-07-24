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РИА Новости

На Украине антикоррупционное бюро провело обыск в "Богдан Моторс"

Вчера, 14:47
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© Фото : НАБУУкраинская автомобильная компания "Богдан Моторс"
Украинская автомобильная компания Богдан Моторс
© Фото : НАБУ
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски на всех предприятиях корпорации "Богдан Моторс", сообщил в среду пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.
На минувшей неделе антикоррупционное бюро провело обыски в спортклубе "Пятый элемент" и на предприятии "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые ряд СМИ связывают с Порошенко. По информации ведомства, обыски проводились в рамках расследования дела о растрате госбюджета в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах.
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"НАБУ снова блокирует работу предприятия. Работа предприятия заблокирована, и под угрозой оказалось выполнение контрактов. В пятницу они приходили по одному эпизоду, а сегодня по другому. Сегодня они пришли по поводу реструктуризации кредита перед "Укрэксимбанком", который не списан и его компания продолжает обслуживать. В пятницу приходили по поводу контрактов с Минобороны", - цитирует Красулю агентство УНИАН.
Он сообщил, что компания расценивает это как политический заказ и давление.
По информации журнала Forbes, Порошенко продал мажоритарную долю в "Автомобильной компании "Богдан Моторс" своему партнеру Олегу Свинарчуку еще в 2009 году. Свинарчук, согласно журналистским расследованиям, входит в ближайшее окружение экс-президента.
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