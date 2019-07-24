В Алеппо восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центральный городской рынок "Аль-Сактыя" в Алеппо, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью восстановлен, сообщил в среду журналистам министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"В городе Алеппо завершено восстановление центрального городского рынка "Аль-Сактыя", который, помимо социально-экономического значения, имеет историческую ценность и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Махлюф.

В ближайшее время на рынке откроются точки торговли, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию ремесленного производства и удовлетворению потребностей населения.

В целом, по словам Махлюфа, с начала июня восстановлены 18 образовательных и 13 медицинских учреждений, отремонтировано более 22 километров автомобильных дорог, проложено более 20 километров линий электропередач, введено в эксплуатацию 13 объектов водоснабжения, 25 хлебопекарен, 42 электроподстанции, 60 промышленных предприятий. Также построены более 13 тысяч жилых многоквартирных домов эконом-класса. В текущем году планируется сдать еще 6 тысяч таких домов.