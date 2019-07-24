Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:46Z
https://ria.ru/20190724/1556834829.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Вчера, 14:46
236
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центральный городской рынок "Аль-Сактыя" в Алеппо, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, полностью восстановлен, сообщил в среду журналистам министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.
"В городе Алеппо завершено восстановление центрального городского рынка "Аль-Сактыя", который, помимо социально-экономического значения, имеет историческую ценность и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Махлюф.
Вид на город Алеппо
3 июля, 10:33
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
В ближайшее время на рынке откроются точки торговли, что будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию ремесленного производства и удовлетворению потребностей населения.
В целом, по словам Махлюфа, с начала июня восстановлены 18 образовательных и 13 медицинских учреждений, отремонтировано более 22 километров автомобильных дорог, проложено более 20 километров линий электропередач, введено в эксплуатацию 13 объектов водоснабжения, 25 хлебопекарен, 42 электроподстанции, 60 промышленных предприятий. Также построены более 13 тысяч жилых многоквартирных домов эконом-класса. В текущем году планируется сдать еще 6 тысяч таких домов.
Сирия готовится провести 61-ю дамасскую международную ярмарку. В форуме примут участие около 30 стран. "Проведение международной ярмарки станет одним из важнейших показателей победы Сирии в решении задач восстановления безопасности и стабильности в большинстве районах страны", - сказал министр.
600000
Обсудить 0
Война в СирииАлеппоВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
РИА
Новости
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
В ООН рассказали о росте числа желающих вернуться в Сирию беженцев
Заседание Совета Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал изменения в соглашение ОДКБ
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Мэй посоветовала Корбину покинуть пост лидера оппозиции
Дамаск
Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска
Украинская автомобильная компания Богдан Моторс
На Украине антикоррупционное бюро провело обыск в "Богдан Моторс"
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
Доля современных вооружений в ядерной триаде России вырастет до 85%
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
В ДНР сообщили, что силовики подорвались на собственной мине в Донбассе
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
В Чите задержали 16 членов ОПГ за торговлю героином
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский обсудил с послами G7 выборы в Раду и ситуацию в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Лента новостейМолния