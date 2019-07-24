Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:41Z
https://ria.ru/20190724/1556834680.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:42:2846:1643_1036x0_80_0_0_6c11275bbed54ecb53efea25c0363062.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии

Вчера, 14:41
1202
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Новое предложение, которые выдвинули США по созданию зоны безопасности на северо-западе Сирии, не устраивает Турцию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Делегацию США, которая в понедельник прибыла в Анкару, возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Ранее он провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Переговоры по этому вопросу продолжились в турецком Минобороны во вторник.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Вчера, 14:13
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
"Новое предложение США по зоне безопасности в Сирии не на том уровне, чтобы нас удовлетворить. У нас терпения уже не осталось, надо решать этот вопрос как можно скорее, без задержек. Если не удастся достичь договоренности, то мы сделаем сами то, что надо", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
Он добавил, что состав конституционного комитета Сирии может быть объявлен в ближайшие дни.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Вчера, 00:09
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
2730030
Обсудить 0
Война в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
РИА
Новости
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Минобороны ответило на заявление США об обеспечении "Рукбана" продуктами
Лента
новостей
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Испытания ракетного комплекса Авангард
Комплекс "Авангард" не выходит за рамки договора СНВ-3, заявили в Генштабе
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о реакции партнеров на концепцию по Персидскому заливу
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Студенты на лекции. Архивное фото
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
10:26Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
10:25В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Лента новостейМолния