В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Новое предложение, которые выдвинули США по созданию зоны безопасности на северо-западе Сирии, не устраивает Турцию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Делегацию США, которая в понедельник прибыла в Анкару, возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Ранее он провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Переговоры по этому вопросу продолжились в турецком Минобороны во вторник.
"Новое предложение США по зоне безопасности в Сирии не на том уровне, чтобы нас удовлетворить. У нас терпения уже не осталось, надо решать этот вопрос как можно скорее, без задержек. Если не удастся достичь договоренности, то мы сделаем сами то, что надо", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
Он добавил, что состав конституционного комитета Сирии может быть объявлен в ближайшие дни.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.