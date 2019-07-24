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РИА Новости

Жуковский создаст курилки с нуля в случае их возврата в аэропорты

Вчера, 14:40
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Жуковский при принятии закона о возвращении курилок в воздушные гавани РФ будет создавать их с нуля в рамках реализации второго этапа развития наземной инфраструктуры и расширения пассажирского терминала, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. Газета "Известия" в среду сообщила, что депутаты в поправках планируют предложить сделать курилки платными.
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"Мы считаем несколько преждевременным комментировать возможность появления курительных помещений в стерильных зонах Жуковского, а говорить о том, что они должны быть платными для посетителей – тем более рано. Здесь, как и в случае с любыми запретительными мерами, важно соблюсти разумный баланс. С одной стороны - оградить некурящих людей от табачного дыма, с другой - избежать провоцирования курильщиков на намеренное нарушение запрета", - сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Жуковский проектировался и строился в период после введения запрета на курение в российских аэропортах, потому результаты рассмотрения законопроекта будут означать не просто восстановление или открытие ранее существовавшей системы курительных помещений, а создание этой инфраструктуры с нуля, отмечают представители воздушной гавани.
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"Этот шаг возможен в рамках реализации второго этапа развития наземной инфраструктуры аэропорта и расширения пассажирского терминала, которое мы планируем начать в следующем году. Но перед осуществлением каких-либо конкретных шагов необходимо дождаться утверждения законопроекта и ознакомиться со всеми предлагаемыми условиями, механизмами и ограничениями", - заключили в пресс-службе Жуковского.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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Госдума РФЖуковскийОбщество
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