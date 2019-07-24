Комплекс "Авангард" не выходит за рамки договора СНВ-3, заявили в Генштабе

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком, который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет выходить за рамки СНВ-3, заявил врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир.

"Комплекс "Авангард" оснащается баллистической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные договором СНВ", - сказал он в Совете Федерации.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.