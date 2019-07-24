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РИА Новости

Комплекс "Авангард" не выходит за рамки договора СНВ-3, заявили в Генштабе

Вчера, 14:35
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© Минобороны РФИспытания ракетного комплекса "Авангард"
Испытания ракетного комплекса Авангард
© Минобороны РФ
Испытания ракетного комплекса "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Ракетный комплекс "Авангард" с планирующим гиперзвуковым блоком, который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет выходить за рамки СНВ-3, заявил врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир.
"Комплекс "Авангард" оснащается баллистической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные договором СНВ", - сказал он в Совете Федерации.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
2 июля, 09:48
"Цифры взяты с потолка": в США подсчитали российские комплексы "Авангард" В США оценили объемы производства в России ракет "Авангард" в 60 единиц. Военный эксперт Иван Коновалов считает это "умозрительными выкладками". Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
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