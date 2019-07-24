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РИА Новости

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
© РИА Новости / СК РФ
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Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей в особом режиме, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманным судом вынесено постановление о назначении открытого судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кузнецова Алексея Викторовича", - сказала она. Слушание состоится 6 августа.
Особый порядок предполагает признание вины, таким образом разбирательство может закончиться за день.
Расследование шло более десяти лет и осложнялось тем, что Кузнецов долгое время скрывался за границей. В начале января этого года его экстрадировали из Франции.
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Как полагает следствие, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Ущерб оценивается более чем в 11 миллиардов рублей.
Похищенные деньги перечислялись, в том числе, за границу, на них покупались зарубежная недвижимость и предметы роскоши.
Шесть членов преступной группы, в которую входил Кузнецов, уже осуждены к различным срокам лишения свободы, еще четверо находятся в международном розыске.
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