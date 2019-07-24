Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей в особом режиме, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом вынесено постановление о назначении открытого судебного заседания в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Кузнецова Алексея Викторовича", - сказала она. Слушание состоится 6 августа.

Особый порядок предполагает признание вины, таким образом разбирательство может закончиться за день.

Расследование шло более десяти лет и осложнялось тем, что Кузнецов долгое время скрывался за границей. В начале января этого года его экстрадировали из Франции.

Как полагает следствие, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Ущерб оценивается более чем в 11 миллиардов рублей.

Похищенные деньги перечислялись, в том числе, за границу, на них покупались зарубежная недвижимость и предметы роскоши.