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РИА Новости

ВСУ используют перемирие для укрепления своих позиций, заявили в ДНР

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские силовики используют перемирие для укрепления своих позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
"Воспользовавшись объявленным перемирием и полным его соблюдением со стороны нашей республики, украинские силовики активно оборудуют свои позиции в инженерном отношении", - сказал Безсонов журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Вчера, 12:22
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
По его словам, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Верхнеторецкое, Дзержинск и Новогнатовка отмечена работа украинских саперов, которые проводят "перезакладку минных заграждений вблизи позиций". "При этом производится уточнение и обновление карт минных полей", - добавил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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