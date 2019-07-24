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РИА Новости

Журналисты пресс-службы Народной милиции попали под обстрел, заявили в ДНР

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
Разрушенная стена дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Журналисты пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел со стороны украинских силовиков в районе Докучаевска, никто не пострадал, заявил в среду начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики во вторник впервые с начала перемирия применили по республике минометы. Под обстрел попал город Докучаевск.
"В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий обстрела минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия", - сказал Безсонов. В Народной милиции уточнили, что никто не пострадал.
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
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