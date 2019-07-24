Журналисты пресс-службы Народной милиции попали под обстрел, заявили в ДНР

"В ходе работы пресс-службы Народной милиции по фиксации последствий обстрела минометного обстрела в районе Докучаевска журналисты были обстреляны противником из стрелкового оружия", - сказал Безсонов. В Народной милиции уточнили, что никто не пострадал.