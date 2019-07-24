Денисова подтвердила передачу Киеву 64 осужденных из ЛНР

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила в среду передачу Киеву 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Сегодня (в среду – ред.) на мосту в городе Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из пенитенциарных учреждений оккупированной (неподконтрольной Киеву – ред.) части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - сообщила Денисова на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что это уже шестой этап передачи заключенных из ЛНР. "С декабря 2018 года по июль 2019 мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - отметила Денисова.
Она уточнила, что с учетом лиц, которые переведены из самопровозглашенной Донецкой народной республики, перемещены 332 осужденных, освобождены- 53 человека. А всего в течение 2014 - 2019 годов на подконтрольную Киеву территорию переведено 519 осужденных.
© Фото : Виталий РомасПередача заключенных Украине в ЛНР
© Фото : Виталий Ромас
Передача заключенных Украине в ЛНР