Денисова подтвердила передачу Киеву 64 осужденных из ЛНР

Выборы на носу, поэтому украинской власти срочно нужны "первые шаги к миру". Владимир Зеленский предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Какая, мол, разница, кто в чем провинился.

Журналиста на террориста. Киев предложил "равноценный" обмен Выборы на носу, поэтому украинской власти срочно нужны "первые шаги к миру". Владимир Зеленский предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Какая, мол, разница, кто в чем провинился.

Она напомнила, что это уже шестой этап передачи заключенных из ЛНР. "С декабря 2018 года по июль 2019 мы переместили 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - отметила Денисова.