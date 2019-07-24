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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО криминального авторитета Шишкана

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Шишканов в суде
Олег Шишканов в суде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Олег Шишканов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест известного под криминальным прозвищем Шишкан бизнесмена Олега Медведева (в прошлом - Шишканов), подозреваемого в причастности к высшей иерархии преступного мира, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы от 15 июля 2019 года оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказал судья.
По словам защитника Алексея Кирсанова, доказательством причастности Шишкана к криминальному миру служит так называемая "воровская звезда", она же "роза ветров", обнаруженная оперативниками на дне бассейна на участке Медведева. Адвокат заметил, что аналогичная звезда находится на шевронах МЧС России, сотрудников которого, следуя его логике, "нужно ввиду их структурированности привлечь всем министерством".
Кирсанов сообщил, что в деле имеются также показания трёх свидетелей, в частности, бывшего сотрудник ГУУРа (главное управление уголовного розыска), а ныне сотрудника Следственного комитета по фамилии Пулин, который рассказывает о своей работе относительно 2012 года, однако вменяемая Медведеву статья появилась в УК РФ только в настоящем году.
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Второй адвокат фигуранта Дарья Евменина приобщила к материалам поручительство "друзей и одноклассников" Шишканова, которого они называют порядочным человеком и патриотом своей страны. Кроме того, она приобщила поручительство за Шишкана артиста Льва Лещенко и именитых спортсменов. Сам Медведев пояснил в суде, что работает соучредителем подмосковного бизнес-парка "Plaza Ramstars", где ему принадлежит 50% доли компании.
Дело Шишканова было выделено из уголовного дела о похищении и убийстве в 2012 году депутата из Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. Однако данный эпизод ему не инкриминируется, Шишканова подозревают лишь в занятии высшего положения в криминальном мире (статья 210.1 УК РФ).
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Похищение человека", однако удалось ли в конечном счете найти Сидорову и ее родственников, пресса не сообщала. При этом еще в 2012-м издание "Росбалт" заявляло со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы якобы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Последнего "Росбалт" называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.
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Популярные комментарии
Вор должен сидеть в тюрьме. Независимо от того с кем из известных в мире персон знаком и на "дружеской ноге".
24 июля, 15:57
Айдар Нуреев
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