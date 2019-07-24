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РИА Новости

Госдума ратифицировала ряд протоколов, меняющих устав ОДКБ

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Государственная дума в среду ратифицировала Второй и Третий протоколы, которые меняют устав Организации Договора о коллективной безопасности, а еще один вносит изменение в соглашение о правовом статусе ОДКБ.
Второй протокол о внесении изменений в устав ОДКБ был подписан президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 8 ноября 2018 года в Астане. Положениями протокола предлагается предусмотреть, что в состав Совета коллективной безопасности входят главы государств ОДКБ либо главы правительств, если в соответствии с законодательством своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета коллективной безопасности.
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Третий протокол вносит изменения в устав, которые предусматривают получение статуса наблюдателя при ОДКБ государствами, не являющимися членами ОДКБ, и международными организациями, заинтересованными в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств об участии в ее практических мероприятиях.
Согласно протоколу, государства, не являющиеся членами ОДКБ, и международные организации, разделяющие ее цели и принципы, желающие установить и развивать с Организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества с принятием обязательств об участии в практических мероприятиях, могут получить статус партнера.
Протокол о внесении изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ предлагает уточнить понятие "представители государств-членов" ОДКБ; ввести должность постоянного и полномочного представителя при ОДКБ, а также должность заместителя генерального секретаря Организации. Протоколом также предлагается установить привилегии и иммунитеты не только генеральному секретарю ОДКБ и членам его семьи, но и его заместителям и членам их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, если они не являются гражданами государства пребывания.
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