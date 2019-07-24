Почти в каждом регионе России есть "экочернобыль", предупредили эксперты

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объекты, которые представляют угрозу заражения токсическими веществами воздуха, почвы и воды, а также отравления людей, есть почти в каждом регионе РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью "Известиям" предупредила о возможности "второго Чернобыля", если не будет проведена рекультивация территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области.

"У нас в каждом регионе есть свой "экочернобыль", - заявил директор "Экоцентра "Дронт" в Нижнем Новгороде Асхат Каюмов. Он отметил, что на слуху такие зоны экологического бедствия, как полигон химических отходов "Красный бор" под Санкт-Петербургом или свалка промышленных отходов под Дзержинском (Нижегородская область).

"Но есть и Мончегорск с Кольской горно-металлургической компанией. Выбросы завода содержат тяжелые металлы и опасные химические вещества. Ими отравлен воздух, почва и водоемы. Там высокая смертность, и люди бегут из города. Но беда Мончегорска в том, что он удален. Мне кажется, что это беда России, что у нас есть удаленные от крупных населенных пунктов заводы в маленьких городках, где ущерб такой же огромный, но он не так заметен для общественности", - добавил Каюмов.

Согласна с коллегой член общественной палаты при Минприроды Елена Есина. Она подтвердила, что полигон "Красный бор" пытаются рекультивировать уже 20 лет, но пока никаких значимых результатов нет. "Никто не знает, что там за отходы", - заметила эколог.

Эксперт общественного совета при Минприроды Игорь Шкрадюк заявил, что почти никогда не упоминают Норильск с огромными выбросами серы и отвалами, содержащими множество тяжелых металлов. Кузбасс, где из угольных карьеров летит пыль, содержащая торий и уран. Реки Сибири, на которых моют золото и оставляют развороченные долины, загрязнённые ртутью.

"Что-то подобное есть почти в каждом. Может, есть маленькие субъекты, где таких нет. Типа горного Алтая. Но даже в аграрной соседней горной Туве есть рудники и есть десятилетиями горящие угольные пласты", - добавил Шкрадюк.