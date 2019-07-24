Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T14:26Z
https://ria.ru/20190724/1556833576.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Почти в каждом регионе России есть "экочернобыль", предупредили эксперты

Вчера, 14:26
182
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Объекты, которые представляют угрозу заражения токсическими веществами воздуха, почвы и воды, а также отравления людей, есть почти в каждом регионе РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью "Известиям" предупредила о возможности "второго Чернобыля", если не будет проведена рекультивация территории бывшего предприятия "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области.
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
Вчера, 12:08
В Приангарье прокомментировали слова об угрозе "экологического Чернобыля"
"У нас в каждом регионе есть свой "экочернобыль", - заявил директор "Экоцентра "Дронт" в Нижнем Новгороде Асхат Каюмов. Он отметил, что на слуху такие зоны экологического бедствия, как полигон химических отходов "Красный бор" под Санкт-Петербургом или свалка промышленных отходов под Дзержинском (Нижегородская область).
"Но есть и Мончегорск с Кольской горно-металлургической компанией. Выбросы завода содержат тяжелые металлы и опасные химические вещества. Ими отравлен воздух, почва и водоемы. Там высокая смертность, и люди бегут из города. Но беда Мончегорска в том, что он удален. Мне кажется, что это беда России, что у нас есть удаленные от крупных населенных пунктов заводы в маленьких городках, где ущерб такой же огромный, но он не так заметен для общественности", - добавил Каюмов.
Согласна с коллегой член общественной палаты при Минприроды Елена Есина. Она подтвердила, что полигон "Красный бор" пытаются рекультивировать уже 20 лет, но пока никаких значимых результатов нет. "Никто не знает, что там за отходы", - заметила эколог.
Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске
12 июля, 14:15
"Сибирские мальдивы" закрыли от любителей селфи
Эксперт общественного совета при Минприроды Игорь Шкрадюк заявил, что почти никогда не упоминают Норильск с огромными выбросами серы и отвалами, содержащими множество тяжелых металлов. Кузбасс, где из угольных карьеров летит пыль, содержащая торий и уран. Реки Сибири, на которых моют золото и оставляют развороченные долины, загрязнённые ртутью.
"Что-то подобное есть почти в каждом. Может, есть маленькие субъекты, где таких нет. Типа горного Алтая. Но даже в аграрной соседней горной Туве есть рудники и есть десятилетиями горящие угольные пласты", - добавил Шкрадюк.
В ноябре 2018 года администрация города Усолья-Сибирское, в котором проживают более 77 тысяч жителей, ввела в городе режим ЧС из-за риска возникновения угрозы техногенного характера. Проблема возникла в связи с тем, что с промышленной площадки бывшего химкомбината в город нелегально вывозились металлические емкости с остатками ядохимикатов, которые представляли угрозу для населения. Радионова в июле заявила РИА Новости, что стоимость работ по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском может составить 2 миллиарда рублей.
000421
Обсудить 0
Светлана РадионоваАсхат КаюмовКольская горно-металлургическая компанияРосприроднадзорОбщество
Рекомендуем
Экс-глава наукограда Циолковский получил шесть лет колонии за мошенничество
РИА
Новости
Дамаск
Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска
В Петербурге объяснили устройство контейнеров для раздельного сбора мусора
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 миллиардов рублей
Лента
новостей
След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
В Москве представят спутник для поиска следов высадки американцев на Луне
Задержание
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Буровая установка на месте бурения нефтяной компанией Роснефть скважины Центрально-Ольгинская-1
Ученые придумали, как сделать бурение более "выносливым"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
В ГД поддержали законопроект о праве переводить споры в российские суды
В Энгельсе на месте тлеющей свалки выявили превышение ПДК бензола в 34 раза
Стенды компаний Роснефть и Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия намерена добиваться от США полного выполнения ДСНВ
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о единой госсистеме обращения с опасными отходами
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла пакет законов о СПИК 2.0
Автомобили на Крымском валу в Москве
В ЦОДД предупредили о сложной ситуации на дорогах в Москве из-за непогоды
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства посла Карлова в Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В СК рассказали о приборах, помогающих криминалистам на месте преступления
10:22На западе Москвы возник крупный лесной пожар
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Лента новостейМолния